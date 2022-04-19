Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

В интервью «Вечерней Москве» репродуктолог Павел Базанов рассказал, что в последние годы возрастная граница значительно сдвинулась.

С точки зрения медицины, пик репродуктивной функции у женской половины человечества наступает в 44 года, а у мужской – в 55–57 лет. Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично. Врач-репродуктолог Павел Базанов

Также репродуктолог подтвердил, что в последние годы становится больше пар, которые впервые становятся родителями после 40 лет.