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21:47 19.04.2022

Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

Репродуктивный возраст Фото: pixabay
Врач-репродуктолог назвал возраст, когда начинает снижаться репродуктивная функция и у мужчин, и у женщин, сообщает Zakon.kz.

В интервью «Вечерней Москве» репродуктолог Павел Базанов рассказал, что в последние годы возрастная граница значительно сдвинулась.

С точки зрения медицины, пик репродуктивной функции у женской половины человечества наступает в 44 года, а у мужской – в 55–57 лет. Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично. Врач-репродуктолог Павел Базанов

Также репродуктолог подтвердил, что в последние годы становится больше пар, которые впервые становятся родителями после 40 лет.

Айсулу Омарова
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