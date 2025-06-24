Назван средний возраст мужчин и женщин в Казахстане

В Бюро национальной статистики сегодня, 24 июня 2025 года, предоставили информацию о среднем возрасте казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.

"Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года". Бюро национальной статистики

В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен:

в Туркестанской области – 27,7 года,

в Мангистауской области – 27,8 года,

в Шымкенте – 27,8 года.

Наиболее высокий средний возраст отмечен:

в Северо-Казахстанской области – 39,2 года,

в Восточно-Казахстанской области – 38,9 года,

в Костанайской области – 38 лет.

"Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности, – 32,7 и 31,7 года соответственно". Бюро национальной статистики

2 июня 2025 года были опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана.