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Общество

Назван средний возраст мужчин и женщин в Казахстане

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:52 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 24 июня 2025 года, предоставили информацию о среднем возрасте казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.

"Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года".Бюро национальной статистики

В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен:

  • в Туркестанской области – 27,7 года,
  • в Мангистауской области – 27,8 года,
  • в Шымкенте –  27,8 года.

Наиболее высокий средний возраст отмечен:

  • в Северо-Казахстанской области – 39,2 года,
  • в Восточно-Казахстанской области – 38,9 года,
  • в Костанайской области – 38 лет.
"Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности, – 32,7 и 31,7 года соответственно".Бюро национальной статистики

2 июня 2025 года были опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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