Назван средний возраст мужчин и женщин в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 24 июня 2025 года, предоставили информацию о среднем возрасте казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным на начало 2024 года, средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.
"Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин – 33,9 года".Бюро национальной статистики
В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен:
- в Туркестанской области – 27,7 года,
- в Мангистауской области – 27,8 года,
- в Шымкенте – 27,8 года.
Наиболее высокий средний возраст отмечен:
- в Северо-Казахстанской области – 39,2 года,
- в Восточно-Казахстанской области – 38,9 года,
- в Костанайской области – 38 лет.
"Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности, – 32,7 и 31,7 года соответственно".Бюро национальной статистики
2 июня 2025 года были опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана.
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