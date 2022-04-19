Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля

На сайте АО «Казтелерадио» говорится, что 20 апреля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Во время проведения работ временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана.