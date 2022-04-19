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22:08 19.04.2022

Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля

Профилактика ТВ Фото: pixabay
Планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания планируются в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На сайте АО «Казтелерадио» говорится, что 20 апреля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Во время проведения работ временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

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