В Кыргызстане запретили обналичивать денежные переводы в иностранной валюте

Национальный банк Кыргызстана далее принял временные изменения в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов, сообщается на сайте финрегулятора.

Внесение изменений связано с тем, что за последнее время резко увеличились объемы денежных переводов, которые поступают в долларах США из России и Казахстана, клиенты просят выдать перевод в наличных долларах США.

В настоящее время выдача денежного перевода по международной системе денежных переводов на территории Кыргызской Республики получателю может быть только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте сом. Нацбанк КР

Если денежный перевод отправляется из России, он должен быть выдан получателю только в рублях, если из Казахстана – только в тенге, если из другой страны – в национальной валюте по курсу коммерческого банка.

Отмечается, что изменения носят временный характер и направлены на минимизацию неблагоприятных последствий по оттоку наличных долларов США за пределы Кыргызстана.