09:45 20.04.2022
Алматинцам сделают перерасчет за отопление
Фото: pixabay
Необходимость перерасчета оплаты за отопление для алматинцев по итогам отопительного сезона 2020-2021 годов была подтверждена через судебные инстанции. Таким образом, компанию-монополиста обязали через перерасчет вернуть средства горожанам, передает Zakon.kz.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы выявил, что ТОО «Алматинские тепловые сети» должны сделать перерасчет стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге для жителей мегаполиса.
Однако ТОО «Алматинские тепловые сети», оказывающее услуги по теплоснабжению в Алматы, не согласилось с решением о перерасчете.
В связи с чем Департамент обратился с иском в суд. Решениями судов разных инстанций требование Департамента удовлетворено в полном объеме.
Таким образом, ТОО «Алматинские тепловые сети» за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение Департамента о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло. Мы уже направили письмо в адрес ТОО «Алматинские тепловые сети» о необходимости произведения перерасчета до конца апреля 2022 года с отражением в квитанциях потребителей в мае 2022 года. ДКРЕМ по Алматы