Алматинцам сделают перерасчет за отопление

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы выявил, что ТОО «Алматинские тепловые сети» должны сделать перерасчет стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге для жителей мегаполиса.

Однако ТОО «Алматинские тепловые сети», оказывающее услуги по теплоснабжению в Алматы, не согласилось с решением о перерасчете.

В связи с чем Департамент обратился с иском в суд. Решениями судов разных инстанций требование Департамента удовлетворено в полном объеме.