В Казахстане утвердили правила выдачи разрешения трудовым иммигрантам

Государственная услуга «Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту» оказывается бесплатно исполнительным органом, уполномоченным на выполнение функций по обеспечению содействия занятости населения.

Для получения госуслуги трудовому иммигранту нужно подать в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» пакет документов.

При первичном обращении подаются следующие документы:

заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту; квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу (после сканирования возвращается заявителю); паспорт с отметкой о пересечении государственной границы (после сканирования также возвращается); справка о медицинском освидетельствовании иностранца, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специальности (медицинская справка формы 075/у); справка о прохождении дактилоскопирования и фотографирования (при наличии сведений о получении трудового разрешения иммигрантом в течение предыдущего календарного года дактилоскопирование и фотографирование не производится); медицинская страховка; трудовой договор, составленный между работодателем и заявителем в соответствии с Трудовым кодексом РК в случае оказания проактивной государственной услуги «Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК».

Разрешение трудовому иммигранту для осуществления трудовой деятельности у физического лица, а также продление разрешения выдается по установленной форме на срок, указанный в заявлении о выдаче (продлении) разрешения трудовому иммигранту и может составлять один, два или три месяца.

Разрешения выдаются местным исполнительным органом в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Новое разрешение трудовому иммигранту выдается не ранее чем через 30 календарных дней после окончания срока предыдущего разрешения.

При обращении трудового иммигранта разрешение или продление, а также отказ оформляется в течение двух рабочих дней, не считая день поступления заявления.

Как отмечается, разрешение на работу формируется в электронном формате и содержит уникальный «QR» код, распечатывается сотрудником госкорпорации в двух экземплярах и выдается заявителю, второй экземпляр приобщается к материалам.

Приказ вводится в действие с 30 апреля 2022 года.