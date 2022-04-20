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09:43 20.04.2022

Автобусные маршруты возобновят между Казахстаном и Россией

автобус, маршрут Фото: Zakon.kz
C 22 апреля возобновляется выполнение автобусных рейсов из Омска в Павлодар, Кокшетау, Петропавловск и обратно. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, ранее сообщение было прервано из-за пандемии, передает Zakon.kz.
АО «Омскоблавтотранс» возобновляет обслуживание международных маршрутов в Республику Казахстан. Рейсы будут выполняться ежедневно.Пресс-служба правительства Омской области

Стоимость проезда:

  • Из Омска в Павлодар: 1400 руб., или 7733 тенге.

  • Из Омска в Кокшетау: 953 руб., или 5264 тенге.

  • Из Омска в Петропавловск: 550 руб., или 3038 тенге. 

Для въезда в Казахстан необходимо предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, выданную не ранее 72 часов на момент пересечения границы.

Согласно постановлению главного государственного санврача России, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран ЕАЭС, в том числе Казахстана, могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету.

Ирина Лукичева
Кокшетау Омск Павлодар Петропавловск
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