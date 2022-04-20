09:43 20.04.2022
Автобусные маршруты возобновят между Казахстаном и Россией
Фото: Zakon.kz
C 22 апреля возобновляется выполнение автобусных рейсов из Омска в Павлодар, Кокшетау, Петропавловск и обратно. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, ранее сообщение было прервано из-за пандемии, передает Zakon.kz.
АО «Омскоблавтотранс» возобновляет обслуживание международных маршрутов в Республику Казахстан. Рейсы будут выполняться ежедневно.Пресс-служба правительства Омской области
Стоимость проезда:
Из Омска в Павлодар: 1400 руб., или 7733 тенге.
Из Омска в Кокшетау: 953 руб., или 5264 тенге.
Из Омска в Петропавловск: 550 руб., или 3038 тенге.
Для въезда в Казахстан необходимо предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, выданную не ранее 72 часов на момент пересечения границы.
Согласно постановлению главного государственного санврача России, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран ЕАЭС, в том числе Казахстана, могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету.