Новый автобусный маршрут появится в Астане

В Астане c 22 ноября 2025 года запустят новый автобусный маршрут №82, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сегодня, 20 ноября, в City transportation systems, он будет курсировать по направлению "Орда базар" – "школа Зерде".

"Он охватит ключевые точки на шоссе Алаш, с заездом на ул. Ш. Уалиханова, пр. Абылай хана, ул. М. Жумабаева, пр. Тәуелсіздік, пр. Аль-Фараби. Также маршрут будет обслуживать всю ул. Бухар жырау", – сообщили в транспортной компании.

Фото: Instagram/cts_kz

29 октября 2025 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда горожане почувствуют эффект от смены рабочего графика в плане сокращения пробок.