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Законодательство РК
10:00 20.04.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 20 апреля 2022 года

рк, мажилис, заседание Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание. Депутаты рассматривают изменения и дополнения, внесенные Сенатом в законопроект о так называемой «блокировке соцсетей», передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят заключение по проекту Закона РК «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона».

Также депутаты рассмотрят изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Кроме того, мажилисмены рассмотрят корректировки в бюджет:

  • проект закона РК «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы»;

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Динара Халдарова
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