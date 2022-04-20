Пленарное заседание Мажилиса – 20 апреля 2022 года
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента подготовят заключение по проекту Закона РК «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона».
Также депутаты рассмотрят изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».
Кроме того, мажилисмены рассмотрят корректировки в бюджет:
проект закона РК «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы»;
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».