Продукты продолжают дорожать в Казахстане

По данным отчета аналитиков Energyprom.kz, среди наиболее пессимистичных также оказались показатели Шымкента (плюс 7,3%) и Туркестанской области (плюс 7,2%).

В годовой динамике наибольшее удорожание продтоваров зафиксировано в Актюбинской области – на 18,5%, в Туркестанской области и Шымкенте – на 17,2%, в Жамбылской области – на 16,7%.

Эксперты отмечают, что практически по всем основным видам продовольственных товаров в годовой динамике отмечен очень серьезный рост цен.

В частности, фрукты и овощи подорожали сразу на 25,9%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия – на 24,7%, масла и жиры – на 17,4%, хлебобулочные изделия и крупы – на 13,6%, рыба и морепродукты – на 13,1%, мясо, включая мясопродукты, – на 12,9%, молочные продукты – на 11,8%.

По апрелю полных данных еще нет. Но, как дополняют исследователи, негативная динамика продолжается.

Так, с 1 по 12 апреля контролируемые и регулируемые государством цены непосредственно на социально значимые продовольственные товары уже подскочили еще на 1,8%, а с начала года по эту же дату рост составил сразу 13,4%.

Стоит отметить, что рекордный рост цен на продукты питания наблюдается во всем мире. Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ), отражающий месячное изменение цен, составил 159,3 пункта — на 12,6% больше, чем в феврале 2022 года. Показатель марта побил все предыдущие рекорды, которые собираются с 1990 года.