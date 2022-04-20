11:18 20.04.2022
Недолго весна радовала – похолодание ожидается в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 21-23 апреля – в Казахстане ожидаются дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха, передает Zakon.kz.
Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой – уже с 22 апреля условия погоды северной половины страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха: в ночные часы –до 3-8 мороза.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, на западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке – с переходом в снег.
Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной – они будут находиться под защитой южных воздушных масс, которые хоть и вызовут кратковременные дожди с грозами, но сохранят высокий температурный фон.РГП «Казгидромет»