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11:18 20.04.2022

Недолго весна радовала – похолодание ожидается в Казахстане

рк, погода, прогноз, похолодание, дождь, казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 21-23 апреля – в Казахстане ожидаются дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха, передает Zakon.kz.
Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой – уже с 22 апреля условия погоды северной половины страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха: в ночные часы –до 3-8 мороза.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке – с переходом в снег.

Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной – они будут находиться под защитой южных воздушных масс, которые хоть и вызовут кратковременные дожди с грозами, но сохранят высокий температурный фон.РГП «Казгидромет»
Динара Халдарова
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