Недолго весна радовала – похолодание ожидается в Казахстане

Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой – уже с 22 апреля условия погоды северной половины страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха: в ночные часы –до 3-8 мороза. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке – с переходом в снег.