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Законодательство РК
12:27 20.04.2022

Мажилис одобрил корректировки в бюджет на 2022 год

деньги Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Поправки в республиканский бюджет на 2022 год одобрил Мажилис. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики, передает корреспондент Zakon.kz.
Законопроект направлен на реализацию поручений президента, озвученных в начале текущего года, и других неотложных обязательств государства. По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге.Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

По его словам, источниками повышения расходов бюджета будут:

  • собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге;

  • гарантированный трансферт из Национального фонда – 1,6 трлн тенге.

С учетом этого поступления в бюджет составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге с ростом на 2,7 трлн тенге. 

На реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям, поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики. Ерулан Жамаубаев

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики – 1,3 трлн тенге. В результате расходы планируются в объеме 3,4 трлн тенге, что составляет почти 17,9% от общего объема расходов.

Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге – это 46% от общих расходов бюджета. Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда через проекты «Общественные работы» и «Серебряный возраст», поддержку молодежи в рамках проектов «Первое рабочее место» и «Молодежная практика для выпускников».Ерулан Жамаубаев

Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге.

Кроме того, в рамках дополнительных расходов порядка 30% будут переданы в регионы целевыми трансфертами – это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге – трансферты на развитие. С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге.

Тамила Языкова
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