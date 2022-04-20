В Нацбанке рассказали, как снизят влияние рубля на тенге

Последнее очередное резкое ослабление нацвалюты снова оказало негативное воздействие на все сферы нашей экономики. Это повлекло рост инфляции, то есть снижение покупательской способности и уровня жизни населения. Это привело к оттоку средств с депозитов физических и юридических лиц, а также к неблагоприятному фону кредитования реального сектора. Депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров

Как отметил мажилисмен, интересно при этом, что шоком для тенге «становятся не только глобальные кризисные явления типа пандемии, но и резкие колебания российского рубля».

Мы понимаем, что наша экономика сильно зависит от Российской Федерации – более 42% нашего импорта приходится на нее, и мы с ней находимся в одном ЕАЭС. Поэтому отсюда и вопрос – какие оперативные, тактические, стратегические меры вы будете предпринимать, чтобы смягчить эти обстоятельства и последствия на будущее? – обратился Канат Нуров к представителям Национального банка РК.

Заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин согласился, что текущая волатильность обусловлена не только геополитическими факторами и обстановкой на внешних рынках, а проблема еще усугубляется ситуацией в Российской Федерации, которая находится под санкциями, при этом являясь крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Среди текущих тактических мер Нацбанк продолжит политику свободно плавающего обменного курса, поскольку, по нашему мнению, именно этот режим является наиболее адекватным и наиболее способным не накапливать и эффективно реагировать на внешние шоки. При необходимости мы будем проводить валютные интервенции. Наше участие на валютном рынке будет основано на рыночных принципах. Мы будем говорить, в какой момент и почему были проведены интервенции. Также для снижения резких шоков на валютном рынке периодически используем так называемый франкфуртский аукцион. Он позволяет снизить неопределенность в наиболее сложные периоды, сократить давление на обменный курс. Виталий Тутушкин

При этом касательно долгосрочных стратегических направлений он отметил, что здесь работа ведется по повышению и упрощению доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок.

В частности, проведена работа по созданию инфраструктуры для входа на рынок государственных ценных бумаг. Это позволит обеспечить приток денег иностранных инвесторов на внутренний рынок, что наполнит предложения иностранной валютой. Также ведется работа по включению наших государственных ценных бумаг в международный индекс JPMorgan, что также повысит узнаваемость наших государственных ценных бумаг и интерес к ним со стороны иностранных инвесторов. Конечно, мы понимаем, что необходима также работа, связанная с диверсификацией экспорта и сокращением зависимости от импорта. Здесь работа совместно с правительством будет также вестись. Виталий Тутушкин

По словам зампредседателя Нацбанка РК, одним из важных направлений, которое позволит улучшить ситуацию на внутреннем рынке, рассматривается введение контрциклических бюджетных правил.