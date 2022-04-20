11:56 20.04.2022
Казахстанские «борцы-классики» выступят в трех финалах Чемпионата Азии
Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Казахстанские спортсмены продолжают успешное выступление на азиатском первенстве по греко-римской борьбе в Монголии. Все пять борцов, которые вышли во второй день соревнований, получили шанс на медали, три из них – на «золото», сообщает Zakon.kz.
20 апреля в вечерней сессии Чемпионата Азии по греко-римской борьбе выступят следующие казахстанские спортсмены:
Финал (67 кг): Мейржан Шермаханбетов – Хансу Риу (Корея).
Финал (72 кг): Абылайхан Амзеев – Мохамад Реза Хойотолла Мохтари (Иран).
Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран).
Схватка за 3-е место (60 кг): Ернур Фидахметов – Балийнням Цевенравдан (Монголия) .
Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).
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