Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:56 20.04.2022

Казахстанские «борцы-классики» выступят в трех финалах Чемпионата Азии

Борьба ЧА Золото Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Казахстанские спортсмены продолжают успешное выступление на азиатском первенстве по греко-римской борьбе в Монголии. Все пять борцов, которые вышли во второй день соревнований, получили шанс на медали, три из них – на «золото», сообщает Zakon.kz.

20 апреля в вечерней сессии Чемпионата Азии по греко-римской борьбе выступят следующие казахстанские спортсмены:

Финал (67 кг): Мейржан Шермаханбетов – Хансу Риу (Корея).

Финал (72 кг): Абылайхан Амзеев – Мохамад Реза Хойотолла Мохтари (Иран).

Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран).

Схватка за 3-е место (60 кг): Ернур Фидахметов – Балийнням Цевенравдан (Монголия) .

Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Казахстан Монголия
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все