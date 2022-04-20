20:00 20.04.2022
Результаты работы Высшего Судебного Совета
Фото: Zakon.kz
Прошедший год для Высшего Судебного Совета ознаменовался поступательной реализацией поставленных руководством страны задач, передает Zakon.kz.
Проведена последовательная работа по кадровому преобразованию судейского корпуса страны.
Акцент сделан в первую очередь на модернизации конкурсного отбора на судейские должности, вопросы проведения квалификационного экзамена, деятельности кадрового резерва и судебного жюри.
Результаты проведенной работы, а также полная информация о количественном и качественном составе судейского корпуса страны представлены в Национальном докладе Высшего Судебного Совета РК и следующем видеоролике.
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