Скончался казахстанский археолог Виктор Зайберт

Виктор Федорович родился в 1947 году в Северо-Казахстанской области. Окончил исторический факультет Петропавловского пединститута (по специальности «учитель истории»). Свой трудовой путь начал в Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее. В разные годы работал здесь реставратором археологических коллекций, научным сотрудником, заведующим отделом археологии.

Благодаря упорному и кропотливому труду ученого на сегодняшний день в Северо-Казахстанском краеведческом музее насчитывается более двухсот тысяч артефактов, найденных в древнем поселении Ботай.

Виктор Зайберт сделал сенсационное открытие: впервые на планете лошадь была одомашнена на территории Казахстана. Это исследование перевернуло существовавшую ранее теорию одомашнивания лошади.

Имя Виктора Зайберта широко известно в археологических кругах не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Он является автором нескольких научных открытий, более 100 книг и статей по древней истории Северного Казахстана. Читал лекции в университетах Белфаста, Кембриджа, Оксфорда, Ньюкасла, Эдинбурга. Награжден орденами «Достық» II степени (2017 г.), «Парасат» (2021 г.).

Вел научно-педагогическую и административную работу, занимал руководящие посты в разных институтах и научных центрах, руководил Северо-Казахстанской и Кокшетауской археологическими экспедициями.

В последние годы академик трудился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в качестве директора Научно-исследовательского института археологии и степной цивилизации.