Бесплатное пробное тестирование для подготовки к ЕНТ можно пройти онлайн

Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра.

Для этого тестируемым необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже.

Для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. В этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм. Директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев

Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания – это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету.

Также Национальным центром тестирования было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ.

С прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.

Также пробное онлайн-тестирование доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование.

Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию. Пресс-служба МОН РК

Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ.