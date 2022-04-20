В Нур-Султане приняли концепцию Комплексной транспортной схемы

Также это предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и т.д. Об этом на заседании городского маслихата рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

В генплане города есть раздел транспортного развития, но, учитывая веление времени и урбанизацию, с учетом новых вызовов необходимо прописать детали (транспортно-пересадочные узлы, разворотные площадки, пешеходы, светофоры и др.) и выделить отдельно развитие Комплексной транспортной схемы. В мировой практике городское и транспортное планирование являются взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами градостроительства. Бекмырза Игенбердинов

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Кроме того, глава транспортной компании отметил, что необходимо усилить координацию между организациями, управляющими городским транспортом.

Помимо этого, необходимо увеличить количество магистральных улиц и соединений через реку. Застройку жилых кварталов необходимо планировать с учетом транспортной доступности. С учетом вышеизложенного наиболее верным решением будет создание стратегического документа в сфере управления городским транспортом – Комплексной транспортной схемы. Бекмырза Игенбердинов

Комплексная транспортная схема (КТС) выявит пробелы и противоречия в действующей правовой системе, касающейся организации и управления городским транспортом в городе, объединит планирование землепользования и городского транспорта, функции и полномочия органов, задействованных в сфере городского транспорта. Кроме того, предложит решение проблем в сфере общественного транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, управления транспортными потоками, парковочным пространством и др.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Концепция Комплексной транспортной схемы утверждена городским маслихатом. Совместно с Правительством и МИИР РК будут согласованы источники финансирования, далее КТС будет взята в реализацию. Параллельно с разработкой КТС необходимо предусмотреть целевые показатели в Программе развития территории города Нур-Султана до 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Стоит отметить, акиматом столицы уделяется особое внимание развитию дорожной инфраструктуры: в текущем году будет построено и отремонтировано порядка 100 улиц, за последние два года было отремонтировано почти 300 улиц, половина из них – в жилых массивах.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Кроме того, ведется строительство двух автомобильных мостов: по проспекту Улы дала он будет завершен уже в текущем году, и строительство моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль, его строительство завершится в 2023 году. Они позволят значительно разгрузить трафик на дорогах. Также ведется капитальный ремонт моста по ш. Алаш («Горбатый мост»), проектирование новых транспортных развязок и др.