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15:34 20.04.2022

Сильные дожди, туман и град ожидаются в Казахстане 21 апреля

рк, погода, прогноз, дождь, туман, казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 21 апреля – в Казахстане ожидаются сильные дожди, усиление ветра, туман, гроза, град и шквал, передает Zakon.kz.
Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части Казахстана: пройдут дожди, в горных районах юга – сильные дожди, на севере – осадки (преимущественно дождь). По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юге – гроза, град, шквал.РГП «Казгидромет»

Ночью на севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на севере, востоке порывы 23 м/с, на северо-западе, востоке – туман.

В Карагандинской области ночью на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усилится ветер 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, днем в горных районах – град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал.

На северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром за западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 21-23 апреля.

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