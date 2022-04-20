Пересмотреть работу прокуратуры хотят в Казахстане

Как отмечают разработчики, современные вызовы и угрозы требуют усиления правозащитного потенциала прокуратуры и модернизации высшего надзорного органа, укрепления гарантий деятельности прокуроров.

В новом законе «О прокуратуре» планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.

В частности, предлагается дополнить существующую систему актов прокурора актами в сфере уголовного преследования, порядок которых регулируется нормами уголовно-процессуального законодательства. Эти предложения связаны с новеллами, внесенными в действующее законодательство.

Наряду с институциональными изменениями предлагается расширить систему актов прокурорского надзора. Данные акты должны быть действенными для устранения нарушений закона явного характера, устранение которых не терпит отлагательств, с целью быстрой защиты прав граждан, интересов общества и государства (к примеру, по фактам невыплаты заработной платы и др.).

Кроме того, планируется укрепление правовых гарантий деятельности прокуратуры.

Как отмечают разработчики, действующее законодательство не позволяет в полной мере использовать конституционный потенциал органов прокуратуры.

Также возникает необходимость пересмотра порядка проведения и назначения проверок. Совершенствование других форм прокурорского надзора.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 мая.