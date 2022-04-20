Казахстанский борец завоевал «бронзу» Чемпионата Азии

Во второй день финальных соревнований в схватке за третье место Ернур Фидахметов (60 кг) победил хозяина ковра – монгольского борца Балийнняма – 12:6.

Помимо Ернура Фидахметова, 20 апреля за медали поборются еще четыре казахстанских палуана.

Финал (67 кг): Мейржан Шермаханбетов – Хансу Риу (Корея).

Финал (72 кг): Абылайхан Амзеев – Мохамад Реза Хойотолла Мохтари (Иран).

Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран).

Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).

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