16:29 20.04.2022
Казахстанский борец завоевал «бронзу» Чемпионата Азии
Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Казахстанский спортсмен Ернур Фидахметов завоевал бронзовую медаль на азиатском первенстве по греко-римской борьбе, который проходит в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.
Во второй день финальных соревнований в схватке за третье место Ернур Фидахметов (60 кг) победил хозяина ковра – монгольского борца Балийнняма – 12:6.
Помимо Ернура Фидахметова, 20 апреля за медали поборются еще четыре казахстанских палуана.
Финал (67 кг): Мейржан Шермаханбетов – Хансу Риу (Корея).
Финал (72 кг): Абылайхан Амзеев – Мохамад Реза Хойотолла Мохтари (Иран).
Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран).
Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).
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