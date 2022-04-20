Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:19 20.04.2022

Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут через Казахстан в Германию

ж/д пути Фото: pxhere
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм в Германии, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, он будет пересекать Черное и Каспийское моря при помощи смешанных железнодорожных и морских перевозок.

Первый поезд отправился из Сианя 13 апреля. Он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, доберется до города Мангейм.

Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов сообщением Китай – Европа, и открывает новые рынки как для китайских, так и для международных предприятий. Такой маршрут открывает новые транспортные возможности для отечественных и иностранных логистических компаний. Глава компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co Юань Сяоцзюнь
Анастасия Стативкина
Германия Казахстан Китай
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля
19.04.2022
Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»
19.04.2022
Вайнер Туребаев и еще три организатора финпирамиды взяты под стражу
19.04.2022
Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин
19.04.2022
Алимхан Сыздыков стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе
19.04.2022
Главная Топ LIVE Все