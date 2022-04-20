Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут через Казахстан в Германию

По информации ТАСС, он будет пересекать Черное и Каспийское моря при помощи смешанных железнодорожных и морских перевозок.

Первый поезд отправился из Сианя 13 апреля. Он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, доберется до города Мангейм.