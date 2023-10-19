Новый пригородный маршрут запустят в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 20 октября запустят новый пригородный маршрут, сообщает Zakon.kz.
На линию выйдут 12 автобусов по маршруту №236. Интервал движения – 17 минут.
Схема маршрута: "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Каргалы".
"Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, обслуживание было передано перевозчику ТОО "NEO CITY TRANS". Транспортное обслуживание на данном маршруте будет вестись автобусами марки ISUZU HC-40", – рассказали в акимате.
Ранее были запущены три маршрута: №223 "Саяхат – села Нура и Туганбай", №233 "с. Караой – Саяхат", №240 "с. Батыр – ТД "Адем-1", ул. Северное кольцо", остальные маршруты находятся в разработке.
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