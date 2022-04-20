Абылайхан Амзеев завоевал серебряную медаль ЧА по греко-римской борьбе

В решающем поединке за «золото» казахстанец уступил Мохамаду Реза Хойотолла Мохтари из Ирана – 1:4. Тем самым Абылайхан Амзеев положил в копилку казахстанской сборной восьмую медаль азиатского первенства.

Далее еще выступят:

Финал (82 кг): Диас Кален – Расул Саде Гармсири (Иран).

Схватка за 3-е место (97 кг): Санжар Серикхан – Такихито Цурудо (Япония).

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