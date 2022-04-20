18:55 20.04.2022
Приставание мужчины к 16-летней астанчанке в подъезде попало на видео
Фото: скриншот
Девушка возвращалась домой в 21:05. Мужчина проследовал за ней и попытался зажать между этажами. Ей удалось добежать до квартиры, передает Zakon.kz.
Домогательства мужчины сняла камера видеонаблюдения в подъезде.
18 апреля текущего года в 22:22 на канал «102» от жителя столицы поступило сообщение о том, что к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, изъятое видео приобщено к материалу дела. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Отмечается, что действиям виновного будет дана правовая оценка.
Данный факт находится на контроле руководства Департамента полиции.