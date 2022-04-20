Канат Мусин рассказал, кто не сможет занимать госдолжности по новым конституционным поправкам

В ходе совместного заседания палат парламента Казахстана в марте президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что глава государства «должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан», и предложил ввести законодательный запрет для ближайших родственников президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей в квазигоссекторе.

В обществе возникли дискуссии по данным конституционным поправкам, и редакция Zakon.kz обратилась в Министерство юстиции РК с вопросом, могут ли родственники главы государства занимать политические должности в настоящее время, к примеру, в дипломатическом корпусе.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин прокомментировал, что в курсе данного вопроса. По его мнению, произошла какая-то путаница, глава государства четко дал понять, что близкие родственники президента не должны занимать политических государственных должностей, и поручил закрепить эту норму в Конституции.

Указанный запрет внесен в проект конституционных поправок. Когда поправки будут приняты и вступят в силу, возможность занимать какие-то должности будет зависеть от двух факторов: наличия близкородственных отношений, определяемых законом, и отнесения должности к категориям, определенным в Конституции. Разумеется, что действие запрета возможно при полном совпадении этих двух условий. Канат Мусин

Таким образом, по словам министра, эта норма касается только близких родственников главы государства. Так, согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье», под близкими родственниками подразумевают родителей (родителя), детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков.

Мусин также отметил, что политические должности указаны в Реестре должностей политических и административных госслужащих, утвержденных Указом президента РК от 29 декабря 2015 года № 150. В них входят, к примеру, руководители центральных государственных органов и госорганов, подотчетных президенту, руководители Администрации президента и канцелярии премьер-министра, акимы областей, городов, районов, чрезвычайные и полномочные послы и ряд других должностей.

Руководящие должности в квазигосударственном секторе – это, к примеру, руководители госпредприятий, национальных управляющих холдингов, нацкомпаний, учредителем, участником или акционером которых является государство, – резюмировал Мусин.