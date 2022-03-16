11:43 16.03.2022
Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих
Фото: Zakon.kz
Ближайшие родственники президента не смогут работать политическими госслужащими и занимать руководящие должности в квазигоссекторе. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства и возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигоссекторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции. Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент заявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.