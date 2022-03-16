Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих

Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства и возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигоссекторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил о необходимости перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.