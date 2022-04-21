08:00 21.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в семи регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 6,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Костанайской области – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.
41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 4,
в Шымкенте – 27,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 945 человек.