Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Костанайской области – 1,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.

41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы – 4,

в Шымкенте – 27,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 945 человек.