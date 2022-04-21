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08:00 21.04.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

рк, кви, сутки, заболевшие, данные, рост Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в семи регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 6,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.

41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 4,

  • в Шымкенте – 27,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 945 человек.

Данияр Кунафин
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