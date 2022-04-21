Казахстанские юниорки прошли в четвертьфинал отбора к ЧМ по теннису

Казахстанские теннисистки, одержав три победы из трех возможных в своей подгруппе, с первого места вышли в четвертьфинал данных состязаний. Во втором туре были обыграны представители Ирана со счетом 3:0, а затем казахстанки взяли верх над сборной Узбекистана – 2:1.

Теперь в раунде плей-офф нашей команде за выход в полуфинал предстоит сыграть с теннисистками из Индии. В финальный этап получат путевки три сборные. Казахстан на этом турнире представляют три спортсменки: Ева Корышева, Ариана Гогулина и Сатима Тореген.

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