Крупный пожар тушат в павлодарской школе

Как уточнили спасатели, в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе по адресу: Павлодар, ул. Торайгырова, 24.

В четырехэтажном СОШ №28 на втором этаже произошел пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На месте работают 50 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, четыре работника и одна единица техники ФГУ ЦМК.