09:24 21.04.2022
Крупный пожар тушат в павлодарской школе
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре в общеобразовательной школе №28 тушат крупный пожар. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
Как уточнили спасатели, в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе по адресу: Павлодар, ул. Торайгырова, 24.
В четырехэтажном СОШ №28 на втором этаже произошел пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
На месте работают 50 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, четыре работника и одна единица техники ФГУ ЦМК.