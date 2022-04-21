Россиянин регистрирует в Казахстане компанию онлайн – нужно ли получать бизнес-визу?

Отвечая на вопрос, в Минюсте РК сообщили, что Гражданский кодекс предусматривает, что иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены гражданским законодательством для граждан и юридических лиц РК, если законодательными актами не предусмотрено иное.

Иностранные физические и юридические лица вправе учреждать юридические лица на территории РК с учетом требований законодательных актов. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица, установлен законом «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и Правилами оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств. Минюст РК

Как отметили в ведомстве, требование иных документов при государственной регистрации юридических лиц, кроме предусмотренных вышеуказанными нормативными правовыми актами, запрещается.

Регистрация субъектов малого предпринимательства (СМП) осуществляется в уведомительном порядке на Портале без участия регистрирующего органа при наличии ЭЦП учредителей.

Процесс полностью автоматизирован, необходимые сведения заполняются учредителем и подписываются ЭЦП.

В случаях, когда одним из учредителей является иностранец или иностранное юридическое лицо, предусмотрена возможность подачи заявления на государственную регистрацию уполномоченным учредителем лицом на основании доверенности.

В Минюсте резюмировали, что для иностранных граждан предусмотрена возможность, не выезжая за пределы своего государства, создать юридическое лицо в Казахстане.

Вместе с тем там отметили, что если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в указанном законе, то применяются нормы международного договора.

Так, договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован законом РК 14 октября 2014 года.

Документ предусматривает, что каждое государство-член предоставляет лицам любого государства-члена в отношении учреждения и деятельности режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при таких же (подобных) обстоятельствах своим собственным лицам на своей территории.

Между тем, по информации МИД РК, соглашением между правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках установлено, что граждане государств-сторон, независимо от места проживания, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государств сторон без виз по одному из действительных документов.

В Минюсте отметили, что иммигранты, прибывшие из государств, заключивших с Казахстаном соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, въезжают по действительным паспортам или заменяющим их документам при соблюдении условий, установленных международными договорами РК.

«На основании изложенного для граждан РФ предусмотрена возможность учреждать юридические лица на территории РК без получения визы на въезд бизнес-иммигрантами категории «С5», – заключили в Министерстве юстиции.