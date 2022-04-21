Автомобиль сгорел в Алматы

21 апреля в 8:38 поступило сообщение на пульт «101» о том, что в мкр. Орбита-3, д. 16 Бостандыкского района загорелся автомобиль Ford Mondeo.

Нас встретил сам владелец автомобиля. Мы ликвидировали пожар в 09:03. Напоминаю, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей «жучки» и всегда иметь исправные огнетушители. Начальник караула ПЧ-17 Жандос Сатимбек