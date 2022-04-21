Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:24 21.04.2022

Автомобиль сгорел в Алматы

пожарная машина Фото: Zakon.kz
В Алматы в микрорайоне Орбита-3 сгорел автомобиль Ford Mondeo, передает Zakon.kz.

21 апреля в 8:38 поступило сообщение на пульт «101» о том, что в мкр. Орбита-3, д. 16 Бостандыкского района загорелся автомобиль Ford Mondeo.

Нас встретил сам владелец автомобиля. Мы ликвидировали пожар в 09:03. Напоминаю, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей «жучки» и всегда иметь исправные огнетушители. Начальник караула ПЧ-17 Жандос Сатимбек

Анастасия Стативкина
Алматы
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Назван средний размер пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
20.04.2022
Недолго весна радовала – похолодание ожидается в Казахстане
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все