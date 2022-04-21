Врач рассказал, какие витамины могут быть опасны для здоровья

Врач-терапевт поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова рассказала, что самые распространенные случаи – передозировка витамином А и D.

При избытке в организме витамина А может нарушиться зрение, начнут болеть глаза. Нередко также появляются слабость и сильная головная боль. Именно из-за витамина А чаще всего попадают в реанимацию дети, которые съедают банку поливитаминов. При избытке витамина D возникают сильные головные боли, боли в суставах и в животе, могут наступить судороги. Опасность также представляет отравление витаминами С, В и Е. Однако картина такого гипервитаминоза не так ярко выражена, отравление не несет угрозы для жизни и не требует госпитализации. Врач-терапевт поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова

В организме человека витамины, за редким исключением, не вырабатываются и не накапливаются, поэтому необходимо, чтобы они постоянно поступали с пищей.

Учитывая доступность продуктов, в частности, фруктов, овощей, ягод, мяса, в современных реалиях, сбалансированное питание – это главный источник витаминов. Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии у человека сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания. Багымкуль Канатова

Доктор напомнила, что в настоящее время известно более 20 витаминов, многие из них хорошо изучены и установлены нормы потребности их в зависимости от возраста человека.

Все витамины делятся на две группы: растворимые в воде (C, P, витамины группы B) и растворимые в жирах (A, D, E, K). Роль витаминов в питании человека – это обеспечение нормального функционирования всех внутренних органов и систем организма. При их недостатке начинается авитаминоз. Но не стоит бежать в лабораторию и сдавать весь спектр анализов на витамины и микроэлементы. Следует обратиться к врачу и рассказать о жалобах, подозрениях. На приеме специалист составит список необходимых анализов, чтобы впоследствии назначить необходимый витамин или даже комплекс. Доктор Багымкуль Канатова

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