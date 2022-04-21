За 125 тыс. тенге мужчина купил фото водительского удостоверения у мошенников

В Таразе мужчина пришел в СпецЦОН для восстановления водительского удостоверения по утере. Он показал на телефоне фотографию прав и сообщил, что потерял их при неизвестных обстоятельствах. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Однако при проверке данного гражданина по информационным ресурсам МВД РК сотрудники процессингового центра УАП ДП Жамбылской области выяснили, что он никогда не получал водительское удостоверение.

Молодой человек рассказал, что через мессенджер WhatsApp неизвестная женщина пообещала изготовить и выдать ему водительское удостоверение без сдачи теоретического и практического экзаменов. За эту услугу он перевел ей на карту 125 000 тенге. Но женщина отправила лишь фотографию водительского удостоверения, потребовав за оригинал еще 80 000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК («Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы»).