Почему в школах не будут проводить линейки на 9 Мая

Здесь мы должны сказать, что вопрос не в том, что не стоит проводить. Мы говорим о том, что эти линейки традиционно у нас в масштабах страны не проводились. И они не проводятся, не запланированы. У нас, вы знаете, праздники – это выходной день. Поэтому дети в это время будут находиться дома со своими родителями. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

При этом глава МОН подчеркнул, что предпраздничные мероприятия, посвященные 7 и 9 Мая, в школах планируются.

А что касается предварительных предпраздничных мероприятий, то у нас обычно проводятся классные часы по патриотизму, где мы говорим о важности мира, согласия, любви к Родине. В данном случае также говорится о вкладе Казахстана в Победу. Это общие вопросы. В принципе, здесь нельзя сказать, что в этом году произошли концептуальные изменения. Асхат Аймагамбетов

20 апреля в пресс-службе МОН сообщили, что школьные линейки в честь Дня Победы проводить не будут. Соответствующие рекомендации были направлены во все организации образования.