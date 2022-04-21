Советы юриста: может ли муж прописать в совместной квартире ребенка от другой женщины

«С мужем не живем 5 лет, ушел к любовнице. Развод все руки не доходили оформить. Сегодня увидела их вместе, она в положении, месяцев 5-6. Проблема в том, что у нас долевая собственность в квартире, у него 1/4 и 3/4 мои с детьми. Продавать квартиру не хочется, тем более он заломил за свою долю заоблачную стоимость. Может ли он без нашего согласия прописать ребенка, чем это грозит и как правильно действовать?» –спросила женщина.

Как отметили специалисты, согласно постановлению правительства РК от 1 декабря 2011 года, регистрация места жительства осуществляется с согласия собственников (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством ЭЦП.

Из чего следует, что без вашего согласия ваш муж не может прописать своего ребенка в вашей квартире с долевой собственностью. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Однако согласно статье 22 закона «О жилищных отношениях» есть нюансы:

Вселенные собственником в принадлежащее ему жилище члены его семьи вправе наравне с ним пользоваться жилищем, если при их вселении не было оговорено иное. Они вправе вселять в предоставленное им собственником жилище своих несовершеннолетних детей. Вселение других членов семьи допускается только с согласия собственника.

В случае прекращения семейных отношений с собственником бывшие члены семьи могут пользоваться жилищем на правах нанимателя без указания срока найма, если иное не предусмотрено письменным соглашением с собственником жилища. При этом бывшие члены семьи обязаны принимать участие в расходах по содержанию жилища и оплате коммунальных услуг.

Кроме того, закон предусматривает, что члены семьи собственника жилища могут требовать устранения нарушения их прав на пользование жилищем от любых лиц, включая собственника, со стороны которых исходят указанные нарушения.

Иными словами, ваш муж может вселить своего несовершеннолетнего ребенка и его мать как члена семьи собственника, в случае если она постоянно проживает с собственником и ведет с ним общее хозяйство не менее пяти лет. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Чтобы избежать подобной ситуации, юристы рекомендуют расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество в судебном порядке.

Также необходимо обратиться в суд с иском о выделе доли, предварительно обратившись в независимую оценочную компанию для определения средней рыночной стоимости спорной недвижимости, и уже исходя из этой стоимости, определяется сумма компенсации за его долю.

Если сторона ответчика не согласна с оценкой среднерыночной стоимости, то она вправе заказать оценку фактического состояния недвижимости, а суд – принять в качестве доказательства ту или иную оценку или же назначить судебную экспертизу для определения рыночной стоимости спорного имущества.