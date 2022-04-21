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Законодательство РК
12:26 21.04.2022

Назначен новый замглавы Антикора

РК, антикор, замглавы, саркулов, назначение Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Улана Саркулова заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), – говорится в тексте.

Другим распоряжением президента Максат Кожабаев освобожден от должности зампредседателя Антикоррупционной службы.

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