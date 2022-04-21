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Законодательство РК
12:42 21.04.2022

Марат Сыздыков стал постоянным представителем РК при ОДКБ

Постоянный представитель РК при ОДКБ, назначение Фото: gov.kz
Сыздыков Марат Зеникенович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Сыздыков Марат Зеникенович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности. Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.Пресс-служба Акорды

Марат Сыздыков родился в 1966 году в Целинограде.

Трудовой стаж:

  •   Учитель истории в сш № 7, г. Целиноград (1991-1992).

  •    Преподаватель кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998).

  •  Эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998-1999).

  • Заведующий сектором Аналитического центра Совета Безопасности Администрации президента (1999-2002).

  • Второй и первый секретарь, советника Посольства Казахстана в России (2002-2010).

  •  Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента (2010-2014).

  • Советник-посланник Посольства Казахстана в России (2014-2019).

  •  Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

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