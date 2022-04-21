Марат Сыздыков стал постоянным представителем РК при ОДКБ
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
Сыздыков Марат Зеникенович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности. Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.Пресс-служба Акорды
Марат Сыздыков родился в 1966 году в Целинограде.
Трудовой стаж:
Учитель истории в сш № 7, г. Целиноград (1991-1992).
Преподаватель кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998).
Эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998-1999).
Заведующий сектором Аналитического центра Совета Безопасности Администрации президента (1999-2002).
Второй и первый секретарь, советника Посольства Казахстана в России (2002-2010).
Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента (2010-2014).
Советник-посланник Посольства Казахстана в России (2014-2019).
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).