Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Постоянный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на первом в 2024 году заседании постоянного совета ОДКБ.

"В связи с состоявшимся переходом председательства в Организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОДКБ 10 января.

Фото: Telegram/odkb_csto

Фото: Telegram/odkb_csto

Марат Сыздыков родился 27 апреля 1966 года в Астане. В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006-м – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности учителя истории в СШ №7 (Астана), в которой проработал до 1992-го. В разные годы работал преподавателем кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998), экспертом Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998-1999), заведующим сектором Аналитического центра Совета безопасности Администрации президента (1999-2002).

Также занимал такие должности, как второй и первый секретарь советника посольства Казахстана в России (2002-2010), заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента (2010-2014), советник-посланник посольства Казахстана в России (2014-2019), замминистра иностранных дел РК (03.2019-04.2022).

Должность постоянного представителя РК при Организации Договора о коллективной безопасности занимает с апреля 2022 года.