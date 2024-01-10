Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ Фото: gov.kz
Постоянный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на первом в 2024 году заседании постоянного совета ОДКБ.

"В связи с состоявшимся переходом председательства в Организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОДКБ 10 января.
Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Фото: Telegram/odkb_csto

Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ

Фото: Telegram/odkb_csto

Марат Сыздыков родился 27 апреля 1966 года в Астане. В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006-м – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности учителя истории в СШ №7 (Астана), в которой проработал до 1992-го. В разные годы работал преподавателем кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998), экспертом Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента (1998-1999), заведующим сектором Аналитического центра Совета безопасности Администрации президента (1999-2002).

Также занимал такие должности, как второй и первый секретарь советника посольства Казахстана в России (2002-2010), заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента (2010-2014), советник-посланник посольства Казахстана в России (2014-2019), замминистра иностранных дел РК (03.2019-04.2022).

Должность постоянного представителя РК при Организации Договора о коллективной безопасности занимает с апреля 2022 года.

Читайте также

Снегопад и сильный ветер: аэропорт Астаны выступил с заявлением
Снегопад и сильный ветер: аэропорт Астаны выступил с заявлением
Казахстан Алматы школа мертвые души приговор директор бухгалтер Антикор
Сроки за "мертвые души" получили сотрудники двух алматинских школ
Казахстан Антикор полиция Алматинская область взятки приговор
Полицейских и водителей осудили за взятки в Алматинской области
Динара Халдарова
ОДКБ Беларусь Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: