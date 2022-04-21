Две казахстанки поспорят за медали ЧА по женской борьбе

Первой на ковер Улан-Батора выйдет Мадина Бакбергенова, чтобы испытать свою силу в весовой категории 68 кг. Ее соперницей по финалу будет представительница Кыргызстана Меерим Жуманазарова. 21 апреля они уже встречались в утренней сессии на предварительных схватках. Победа тогда была на стороне кыргызстанки. Что будет в финале, узнаем позже, в вечерней сессии.

Фото: olympic.kz

Затем в поединке за бронзовую медаль выступит Гулмарал Еркебаева (76 кг), соперницей которой станет хозяйка соревнований Ариюняргал Ганбат.

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