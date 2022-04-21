Около 50 уличных туалетов осталось при школах в Казахстане

По словам главы Минобразования, два года назад в стране было порядка 2700 уличных туалетов. На сегодняшний день осталось 50.

Это огромный прогресс. Но работа достаточно сложная, так как в этих 2700 школах, точнее, в большинстве из них, не было ни канализации, ни водоснабжения. В основном это сельские населенные пункты, где нет централизованной канализации, водоснабжения, необходимого оборудования, чтобы ассенизаторы приезжали и забирали отходы. Асхат Аймагамбетов

Министр отметил, что в некоторых школах проблема и с обычными санузлами, поскольку не все туалеты работают. Кроме того, страдает их состояние.