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Законодательство РК
13:18 21.04.2022

Около 50 уличных туалетов осталось при школах в Казахстане

уличные туалеты, школы Казахстана Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что Комитет по охране прав детей запустит горячую линию, куда можно будет отправлять информацию о нарушениях, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минобразования, два года назад в стране было порядка 2700 уличных туалетов. На сегодняшний день осталось 50.

Это огромный прогресс. Но работа достаточно сложная, так как в этих 2700 школах, точнее, в большинстве из них, не было ни канализации, ни водоснабжения. В основном это сельские населенные пункты, где нет централизованной канализации, водоснабжения, необходимого оборудования, чтобы ассенизаторы приезжали и забирали отходы. Асхат Аймагамбетов 

Министр отметил, что в некоторых школах проблема и с обычными санузлами, поскольку не все туалеты работают. Кроме того, страдает их состояние.

Я могу проанонсировать и сказать, что Комитет по защите прав детей совместно с НПО запускают горячую линию в WhatsApp и Telegram, потому что детям это очень удобно. Туда дети, родители и учителя смогут отправлять соответствующие фотографии. Санитарно-эпидемиологические службы и наш комитет будут наблюдать и контролировать, если есть такого рода нарушения.Асхат Аймагамбетов
Тамила Языкова
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