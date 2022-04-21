Теннисный мир осудил англичан за недопуск россиян и белорусов к Уимблдону

Cогласно этому заявлению, российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе на Уимблдоне. Решение касается как турниров для взрослых, так и соревнований юниоров. Реакция мирового теннисного сообщества оказалась бурной.

Теннис гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Cчитаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP

Руководство WTA также недовольно решением организаторов Уимблдона.

Очень разочарованы заявлением о запрете спортсменам из России и Беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Это несправедливо и неоправданно. Женская ассоциация теннисисток мира WTA

Не остались в стороне и высказали свое мнение ведущие теннисисты мира, в числе которых первая ракетка планеты – серб Новак Джокович.

Я всегда буду в числе первых, кто осудит войну. Как дитя войны я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается. Новак Джокович

Легендарная Мартина Навратилова призналась, что чуть не расплакалась, когда узнала о решении Уимблдона.

Отстранение… Это не тот путь. При этом я также сильно сочувствую украинским игрокам и украинскому народу… Откровенно говоря, я думаю, что AELTC зашел дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру. Сейчас происходит так много плохого. Думаю, это бесполезное решение. Бывшая теннисистка Мартина Навратилова

Австралийский теннисист Джон Миллман, который в 2020 году выиграл турнир Astana Open, поддержал своих коллег и подверг критике организаторов Уимблдона.

Я думаю, что Украине было бы лучше, если бы Уимблдон пожертвовал всю свою прибыль на ее поддержку, вместо того чтобы запрещать там играть российским и белорусским теннисистам. Джон Миллман

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

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