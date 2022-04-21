Французский путешественник рассказал, чем его поразили Казахстан и Китай

Известный французский блогер, актер и певец Патрик Вейселье, планируя выступления по миру, отказывается от авиаперелетов. Ему интереснее добраться до места презентации своего спектакля на автомобиле, даже если для этого нужно преодолеть тысячи километров.

26 марта 2022 года Патрик выехал из Парижа на маленьком автомобиле, чтобы проехать 54 тыс. км и посетить 15 стран до 15 июня. По пути следования он выступает в различных городах со своим сольным спектаклем.

Фото: instagram.com/patricklechinois/

Патрик преодолел уже около 10 тыс. км. За его спиной: Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания, Македония, Турция, Грузия, Азербайджан. В Казахстане он уже посетил города Актау, Актобе, Кызылорда, Бейнеу и Туркестан.

На встрече с корреспондентом Zakon.kz в Алматы Патрик признался, что далее ему предстоит путь в Нур-Султан, Павлодар, затем в Россию, Северную Корею, Китай и Монголию.

Патрик не просто путешествует, а еще и снимает видео совместно с местными жителями.

Фото: Zakon.kz

Идея была в том, чтобы получить бесплатную машину и доказать, что можно путешествовать на маленькой машине, даже женской, по миру, по дорогам разного качества в разных странах. Патрик Вейселье

Маленькую машину для путешествия Патрику предоставил ее производитель бесплатно, он же оказывает ему техническую поддержку во всех странах следования.

Патрик уже бывал в Китае неоднократно, начиная с 2015 года, и до сих пор хранит приятные воспоминания об этой стране.

Фото: instagram.com/patricklechinois/

Каждая минута жизни в Китае отличается от жизни во Франции. Особенно приятно находиться в китайских небольших городах. Потому что в мегаполисах есть иностранцы, а вот в Юньнане, например, особенно в деревнях, я был единственным иностранцем. Это позволяло полностью погрузиться в их культуру, менталитет, каждую секунду я ходил по улицам и каждую секунду узнавал что-то интересное. Патрик Вейселье

Фото: instagram.com/patricklechinois/

Со стороны простых людей ко мне было очень теплое отношение, доброжелательное. Но порядки там, конечно, очень строгие – полицейские постоянно меня проверяли, и шутить с полицией очень опасно, не рекомендую. Очень мало иностранцев водит там машину, так как в Китае иностранцам нельзя управлять автомобилем без специального разрешения, которое у меня есть. Патрик Француз

К людям европейской внешности в Китае проявляют особую симпатию, смотрят на них с интересом, особенно если они могут сказать несколько слов на китайском языке, рассказывает Патрик.

Фото: instagram.com/patricklechinois/

До пандемии был случай, что один богатый влиятельный китаец предлагал калым 5 млн долларов за то, чтобы взять мою дочь в жены, а также подарил ей розовую машину Ferrari с креслом Hello Kitty. Это было серьезное предложение, потенциальный жених моей дочери был очень влиятельным бизнесменом в Китае, принимал людей только на собственной яхте. Тогда мы отказались. Если я в этот раз доеду до Китая, выставлю ему счет за калым в два раза больше. Патрик Француз

Во время прежних выступлений в Китае Патрик сталкивался с разными людьми, но одна встреча его шокировала больше всего.

Фото: instagram.com/patricklechinois/

В 2021 году я решил поехать на машине. Путь лежал через Россию, и так как я заезжал в Россию на машине, нужно было выехать из страны этим же транспортом. Я доехал до Китая, ждал на границе трое суток, но в Китай меня не пустили, пришлось ехать обратно. У меня была виза в Китай и допуск к карантину для въезда, но есть еще 21-дневный карантин для смены регионов. Даже когда были все решения, в том числе приглашение министра культуры, меня не пустили в 2021 году в Китай. Так возникла идея совершить полноценное путешествие на машине в будущем. Патрик Вейселье

Пандемия коронавируса прервала планы Патрика съездить в Китай в 2020 и 2021 годах.

Нынешний тур Патрик совершает с надеждой все-таки попасть в Китай, но опять же не уверен, что у него получится это сделать. Зато у него уже получилось поближе познакомиться с Казахстаном.

Впечатления от Казахстана приятные – люди добрые. Очень удивился, какие у вас тут пейзажи, просторные степи. И конечно, здесь тоже очень удивлялись, когда видели человека из другой страны, еще и на такой маленькой машине. Дороги, я бы сказал, типичные, но для меня они не были сюрпризом, потому что я уже бывал в таких странах, как Румыния, Россия, Украина, Марокко, где дороги так себе, и я ездил по дорогам, которые по качеству намного хуже, чем в Казахстане. Патрик Вейселье

Полицейские за время путешествия в Казахстане девять раз останавливали Патрика. Путешественник говорит, что делали они это не для того, чтобы проверить документы, а для совместной фотографии.

У казахстанской полиции более сервисный такой подход, они всегда готовы помочь, объяснить, что нельзя, что можно, как лучше проехать. В Китае такого не было, чтобы полицейские фотографировались. Не во всех странах можно фотографироваться с полицейскими, поэтому я всегда спрашиваю, можно ли делать селфи и выкладывать их в Instagram. Патрик Вейселье

В Казахстане Патрик планирует показать свой спектакль полностью на русском языке. Для того, чтобы выучить наизусть свой же спектакль, созданный и показанный изначально на французском, ему потребовался год.

Этот спектакль уже звучал на албанском, китайском, испанском, английском, итальянском языках. Будет ли Патрик переводить свой спектакль на казахский язык?

На казахском я пока не выучил ни одного слова, но мог бы сделать перевод спектакля на казахский язык в знак дружбы и уважения к Казахстану. В принципе, заучивать свой спектакль на новом для меня языке легче, потому что каждая фраза связана с определенным жестом, положением на сцене, я и уже знаю и понимаю, что значат те или иные фразы. Патрик Вейселье

Вне зависимости от успеха нынешнего путешествия, Патрик готовится совершить еще два выезда в 2023 и 2024 годах в африканские и азиатские страны.