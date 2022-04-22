Как казахстанцы отметят Пасху

Один из самых важных для всех христиан день– праздник в честь Воскресения Иисуса Христа – каждый год отмечается в разные дни, и время его празднования «переходит» по дате, но всегда приходится на воскресный день.

В 2022 году Пасху отмечают 24 апреля. Великий пост закончится, и после долгих дней воздержания в пище постящиеся верующие смогут позволить себе сытные блюда.

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Все по-разному разговляются. Особо благочестивые люди, монахи раньше разговлялись пасхальным яйцом прошлого года освящения. Я об этом прочитала в книге про оптинских мучеников «Пасха красная» – там так делал отец Василий Росляков. Я три года подряд так разговлялась, получалось. Как я яйцо сохраняла? Никак не сохраняла, оно само по себе лежало в святом углу, главное, чтобы солнечные лучи на него не попадали, чтобы трещин не было на скорлупе. Открываешь через год – а оно свеженькое, даже не усохло. При таком разговлении очень приятное, легкое ощущение. К тому же монахи не должны зацикливаться на готовке – еда должна быть простой. Да и мирянам, чтобы разговеться, совсем необязательно есть три тарелки супа или поросенка, достаточно съесть что-то скоромное – яйцо, творог, куличик. Мать Амвросия, монастырская сестра Иверско-Серафимовского монастыря города Алматы

С советом матушки Амвросии согласны и специалисты по питанию – не стоит чрезмерно нагружать организм, отвыкший во время поста от жирной высококалорийной пищи. И хотя мирские традиции предписывают пасхальному пиру быть обильным и богатым, следует знать меру.

Переедание сладкой сдобы и жирных мясных блюд после долгих великопостных ограничений в еде может нанести вред здоровью и спровоцировать проблемы с пищеварением, предупреждают специалисты.

Всем тем, кто постился, не стоит в первый пасхальный день набрасываться на жирную мясную пищу – это тяжелая нагрузка для отвыкшего от таких блюд организма. А ведь в Казахстане постящиеся часто именно так разговляются – мантами, лагманом, гусей в яблоках подают, жаркое, котлеты… У нас любят вкусно и разнообразно поесть, много межнациональных семей, где готовят блюда всех национальных кухонь Востока и Запада. Но ведь организму нужно дать время, чтобы постепенно войти в непостное время. Традиционные пасхальные снеди: яйцо, пасха, кулич – к этому наилучший путь. А если очень хочется мясного, то готовьте в первые дни пасхальных застолий что-то легкое, нежирное – бульон из телятины или цыпленка, паровые котлетки. Хорошим решением будет и приготовление деликатесной свежей рыбы. Гастроэнтеролог Антонина Пак

Пасхальные куличи, которые диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют употреблять не свежеиспеченными, а уже «отлежавшимися», слегка подсушенными, обычно такими к пасхальному столу и доходят. Их выпекают в Великий четверг, а не в день празднования Пасхи.

Казахстанцы разных вероисповеданий на Пасху по традиции накрывают столы, зовут гостей, угощают близких, знакомых, а подчас и незнакомых людей. Совсем нередкое зрелище: соседи, друзья, коллеги за совместной трапезой потчуют друг друга в день Пасхи куличами и яйцами, и неважно, кто какого вероисповедания и национальности.

Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах Казахстана в ночь с 23 на 24 апреля.

Две Пасхи подряд – в 2020 и 2021 году – праздничные богослужения в Казахстане совершались при закрытых дверях, с большими ограничениями, связанными с противоэпидемиологическими мерами. По милости Божией в текущем году у всех казахстанцев будет возможность беспрепятственно посетить храмы и принять участие в необыкновенных по своей красоте и духовному содержанию службах Светлого Воскресения Христова, а также освятить традиционную пасхальную трапезу – крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

В Алматы состоится крестный ход вокруг Вознесенского кафедрального собора. Праздничное богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Начало – в 23:30.

В столице Казахстана праздничную службу по благословению митрополита Александра возглавит управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Начало – в 23:30.