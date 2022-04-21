16:01 21.04.2022
Последнего пациента выписали из «ковидного» стационара в СКО
Фото: Zakon.kz
На амбулаторном лечении находятся два североказахстанца. Все ковидные койки сворачивают, передает Zakon.kz.
Врачи напомнили, что единственным средством профилактики остается вакцинация, а также соблюдение санитарных требований.
Не стоит забывать, что пандемия коронавируса в мире еще не закончена. Теперь в области намерены направить все силы, брошенные на борьбу с инфекцией, на решение других вопросов, копившихся на протяжении последних двух лет. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 14 новых случаев заражения COVID-19. На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1757 человек.
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