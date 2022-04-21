Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:01 21.04.2022

Последнего пациента выписали из «ковидного» стационара в СКО

коронавирус Фото: Zakon.kz
На амбулаторном лечении находятся два североказахстанца. Все ковидные койки сворачивают, передает Zakon.kz.

Врачи напомнили, что единственным средством профилактики остается вакцинация, а также соблюдение санитарных требований.

Не стоит забывать, что пандемия коронавируса в мире еще не закончена. Теперь в области намерены направить все силы, брошенные на борьбу с инфекцией, на решение других вопросов, копившихся на протяжении последних двух лет. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 14 новых случаев заражения COVID-19. На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1757 человек.

Новость по теме

Шымкентцы пожаловались на неизвестный вирус

Ирина Лукичева
COVID-19 Казахстан
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
20.04.2022
Резкое понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Казахстане
20.04.2022
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
20.04.2022
ТОО «Корпорация Казахмыс» меняет «прописку»
20.04.2022
Уравняют права работников полного и неполного рабочего дня – Токаев подписал закон
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все