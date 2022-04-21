Последнего пациента выписали из «ковидного» стационара в СКО

Врачи напомнили, что единственным средством профилактики остается вакцинация, а также соблюдение санитарных требований.

Не стоит забывать, что пандемия коронавируса в мире еще не закончена. Теперь в области намерены направить все силы, брошенные на борьбу с инфекцией, на решение других вопросов, копившихся на протяжении последних двух лет. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 14 новых случаев заражения COVID-19. На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1757 человек.