МВД: Почти половина жертв домашнего насилия – мужчины

Семейно-бытовые конфликты вещь тонкая и многогранная. 54% или 1022 факта за 2021 год жертвами были женщины. Бывают случаи избиения мужчин. Также статистика показывает и то, что почти половина или 46 % пострадавших – мужчины. Зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк

Также Алексей Милюк, рассказал об одном случаи, женщина облила мужа бензином и стояла с зажженной зажигалкой в руках и пыталась его поджечь. Мужчина не применял силу, не сопротивлялся. Он уговорил отдать ее зажигалку. Причина такого поведения – он выпил, пришел домой в нетрезвом состоянии и на этой почве скандал произошел.

По его словам, есть очень много факторов, влияющих на психоэмоциональное поведение женщины, вплоть до постродовых травм, что в результате и являются причинами таких действий со стороны женщины.

В стране нужно развивать психологические службы. Это нужно для того, если человек на грани срыва, некуда обратиться. Цены к нормальному психологу вы сами понимаете какие. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк

Как он отметил, женщины в ходе ссор и домашних конфликтов могут нанести множество ножевых ранений, и в таком состоянии у них умысел на убийство очень ярко прослеживается.

Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк

В целом, по информации ведомства, в этом году сотрудниками полиции уже вынесено более 26 тыс. защитных предписаний. Еще почти 4 тыс. судами установлены особые требования к поведению правонарушителей. За нарушение установленных запретов и ограничений привлекается почти 6 тыс. человек.

Он напомнил, сегодня штат инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия составляет 248 единиц. Такие должности теперь введены в каждом районном подразделении полиции. Сотрудники этих подразделений принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами.