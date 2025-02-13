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Общество

Будет ли МВД Казахстана публиковать список лиц, совершивших бытовое насилие

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров 13 февраля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, как работает новое спецподразделение полиции по борьбе с домашним насилием, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в Центральном аппарате МВД в структуре Комитета административной полиции образовано Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием. Общий штат сотрудников по всей стране составляет тысяча человек.

"Сотрудники данного подразделения во всех областных, городских и районных подразделениях органов внутренних дел непосредственно занимаются работой по противодействию бытовому насилию. Главной особенностью подразделения является его направленность на устранение накопившихся системных проблем в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. Разработаны новые алгоритмы выявления и мониторинга рисков насилия в семье. Оперативные группы обеспечивают быстрое реагирование на случаи семейного насилия, используя цифровые инструменты анализа ситуации. Ведется работа по предотвращению насилия еще до поступления официальных заявлений, в том числе на основе данных о повторных конфликтах", – дополнил Ренат Зулхаиров.

С его слов, также разработаны усиленные меры защиты пострадавших, включая защитные предписания, временные убежища и сопровождение полицией.

"Оказываются психологическая и юридическая поддержка жертвам и свидетелям, чтобы они не боялись давать показания. Внедряются технологии устранения цифрового слежения, позволяющие выявлять и нейтрализовать незаконное наблюдение за жертвами через электронные устройства. Внедрен инструмент оценки риска, позволяющий оценивать вероятность повторного насилия со стороны агрессора. Это позволяет в последующем целенаправленно работать со злостными агрессорами. При этом вопросы их перевоспитания возлагаются на представителей гражданского общества. Усилена система принудительной психологической помощи и реабилитации правонарушителей. Введены новые механизмы контроля за лицами, нарушившими защитные предписания", – озвучил Ренат Зулхаиров.

Он подчеркнул, что будет создана цифровая платформа, объединяющая данные о случаях семейного насилия для прогнозирования и анализа тенденций.

"Разрабатываются новые нормативные акты и предложения, направленные на совершенствование законодательства. Ведется мониторинг эффективности работы подразделений, что позволит оперативно корректировать стратегию борьбы с насилием. Обеспечено индивидуальное сопровождение женщин, подвергшихся насилию, на всех этапах их защиты. Укреплены взаимодействие с кризисными центрами и неправительственными организациями. Внедрены новые формы защиты, такие как временное выселение агрессора без учета наличия у него другого жилья", – рассказал Ренат Зулхаиров.

По его словам, на данный момент на учете состоят 10 тыс. человек, в отношении которых были вынесены защитные предписания. Регулярно проверяется, что они соблюдают установленные ограничения.

Журналисты уточнили, будет ли создана карта лиц, которые совершили бытовое насилие, чтобы потенциальные невесты могли заранее знать, за кого выходят замуж.

"Что касается публикации данных лиц, которые совершили бытовое насилие, в настоящий момент этот вопрос не рассматривается. Есть персональные данные, сведения и тайна личной жизни. Мы пока не планируем публиковать сведения о тех лицах, которые были привлечены к ответственности за совершение бытового насилия", – дополнил Ренат Зулхаиров.

Он также озвучил, что, согласно статистике, 80% жертв бытового насилия – женщины.

В Казахстане с 16 июня 2024 года начал действовать закон о семейно-бытовом насилии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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