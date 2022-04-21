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16:29 21.04.2022

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ полувековой давности

Хоккей НХЛ Рекорд Фото: Instagram/capitals
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин переписал рекорд 1971 года и стал самым возрастным хоккеистом с 50 голами в нынешнем сезоне НХЛ, сообщает Zakon.kz.

36-летний российский нападающий оформил дубль в матче чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», где его команда проиграла – 3:4.

Овечкин стал самым возрастным игроком, который достиг показателя в 50 голов за сезон. Прежний рекорд был у Джонни Буцика, которому на момент 50-й шайбы исполнилось 35 лет (в сезоне-1970/1971).

Благодаря этим двум голам, россиянин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 21 шайбы.

Канадец располагается на втором месте. На его счету числится 801 заброшенная шайба. Лидером является Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

Также Овечкин достиг отметки в 50 голов за сезон и стал четвертым игроком, который пересек эту планку.

В этом чемпионате полсотни шайб забросили Остон Мэттьюс (58, «Торонто Мэйпл Лифс»), Леон Драйзайтль (54, «Эдмонтон Ойлерз») и Крис Крайдер (50, «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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