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17:36 21.04.2022

Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии

Борьба Медаль ЧА Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Мадина Бакбергенова (68 кг) положила золотую медаль в копилку женской сборной по борьбе, победив в финале призера Олимпийских игр Меерим Жуманазарову из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Мадина Бакбергенова в финальной схватке одержала волевую победу, проигрывая по ходу поединка своей сопернице со счетом 0:2.

Но за 19 секунд до окончания финала казахстанка предприняла атаку, которая увенчалась успехом и итоговой победой Мадины – 3:2.

21 апреля они уже встречались в утренней сессии на предварительных схватках. Победа тогда была на стороне кыргызстанки. Таким образом, реванш состоялся.

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