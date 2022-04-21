Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии

Мадина Бакбергенова в финальной схватке одержала волевую победу, проигрывая по ходу поединка своей сопернице со счетом 0:2.

Но за 19 секунд до окончания финала казахстанка предприняла атаку, которая увенчалась успехом и итоговой победой Мадины – 3:2.

21 апреля они уже встречались в утренней сессии на предварительных схватках. Победа тогда была на стороне кыргызстанки. Таким образом, реванш состоялся.

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