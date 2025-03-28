Казахстанка завоевала "золото" на чемпионате Азии по женской борьбе
Фото: НОК РК
Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.
"Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1. Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство", – говорится в сообщении.
Женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов). Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники.
А ранее стало известно, что семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript