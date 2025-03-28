Казахстанка завоевала "золото" на чемпионате Азии по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.





"Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1. Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство", – говорится в сообщении.

Женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов). Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники.

А ранее стало известно, что семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу.