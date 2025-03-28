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Спорт

Казахстанка завоевала "золото" на чемпионате Азии по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова, золотая медаль, борьба , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 00:05 Фото: НОК РК
Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.


"Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1. Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство", – говорится в сообщении. 

Женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов). Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники.

А ранее стало известно, что семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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